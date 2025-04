'Oito caras gatos': meti com policial, gringo e fiz amigos na suruba

Foi no primeiro Carnaval depois da pandemia que rolou essa história. Viajei para Natal uns dias antes para conhecer a cidade e ver a cena gay de lá.

Abri o aplicativo e conversei com vários caras, um deles era o Paulo*. Trocamos nudes e ele me chamou para uma suruba no apartamento dele, mas depois de um tempo ele parou de me responder. Sem perder tempo, continuei conversando com Eduardo*. Ele era policial e me avisou que estava indo pro serviço. Combinamos um encontro no meu hotel e, para a minha surpresa, ele apareceu fardado.

Eduardo entrou no meu quarto com o pau marcando na calça, mal deu para fechar a porta e ele me jogou na parede, abriu a calça e mandou: "Me mama". Ele era magro, com a barriga definida e um pau de quase 18 cm. Mamei ele com vontade e depois fomos para a cama, onde ele enfiou a pica grossa sem aviso. Gritei de dor, mas ele pediu silêncio enquanto continuava socando o meu rabo. Após a foda, enquanto ele se vestia, peguei meu celular e vi que Paulo tinha me mandado o seu endereço.