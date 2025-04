'Pingava de tesão': tranquei meu marido num cinto de castidade

Tranquei meu marido num cinto de castidade Imagem: Adriana Komura/UOL

Pesquisa, obediência e uma chuca bem-feita

Existem modelos diferentes de cages (as tais gaiolas), e deixei meu marido Patrick* escolher a mais confortável. O tamanho e a largura do pau precisam ser levados em consideração. Em geral, uma cage vem com duas chaves. A principal ficava comigo, e a extra, com ele, e só poderia ser usada caso ele precisasse fazer xixi ou em algum outro caso extremo.

A regra da obediência tinha que ser levada a sério e ele tinha que fazer uma chuca bem-feita assim que chegasse em casa. No primeiro dia, já cheio de tesão, ele foi para o trabalho com o pau trancadinho e usando um plug anal. "Me senti uma putinha safada", disse ele após participar de uma reunião enquanto sentia o plug pulsando no cu.

Ao chegar em casa, ele caprichou na chuca e me esperou. Vesti uma lingerie e fui explorar o terreno: gaiola bem colocadinha, tudo muito cheiroso. Começamos a nos pegar ainda na sala, e fomos para o quarto. Na cama, com ele deitado de frente, comecei beijar e lamber tudo, começando pelo peito, virilha, e trabalhando nas bolas com afinco, enquanto segurava a gaiola com uma das mãos.

O pau dele pingava de tesão, o que foi me deixando mais molhada. Pedi para ele sentar na minha cara e chupei o seu cuzinho com gosto. Ele gemia, e pedia mais. Não aguentei muito tempo e toquei uma siririca com ele ainda na minha boca. Gozei intensamente e coloquei os dois dedos na minha buceta para aproveitar o lubrificante natural. Parti para o fio-terra, mas parei quando ele estava prestes a gozar. Primeiro dia concluído com sucesso.