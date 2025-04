'Colocar os estudos em dia': transei escondido com o professor do cursinho

Entrei no cursinho em 2008, aos 22 anos, e estudava para passar em medicina. Nessa época, minha rotina de estudos era muito intensa e passava quase o período integral fora de casa.

Sentia que quase não tinha tempo livre para mim e, na tarde de uma quarta-feira, topei ir beber com as meninas no bar do outro lado da calçada do cursinho. Colocando a fofoca em dia, começamos a falar do nosso professor de biologia 1. "Eu acho o Ismael um gato. Faria facilmente", disse Thamyres. Caímos na risada, mas todas concordamos. Ismael era realmente um gostoso. Alto, moreno e com aproximadamente 30 anos, ele era um dos poucos professores que despertava o meu interesse.

Perdi as contas de quantas cervejas tomei e fui pra fila do banheiro, apertada. Alcoolizada, fui surpreendida com uma voz masculina. "Você no bar, que milagre." Olhei assustada e lá estava Ismael, meu professor, bem atrás de mim.