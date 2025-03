'Batia muito bem': transei com ator da Globo que virou vilão na cama

Não me contive e afirmei: "Sim, eu sei que você é ator. E você é péssimo na novela". Quando disse isso, a expressão dele deu uma leve mudada. "Então você gosta de homens malvados, é?", questionou. O clima mudou e ele incorporou o vilão, conversando comigo como se fosse aquele personagem.

Chegamos ao hotel e ele fez questão de bancar o quarto. Enquanto passava o cartão, notei que ele começou a implicar com a atendente, sendo até meio ríspido com ela. Percebi que ele estava no personagem. Só conseguia pensar: "Nossa, que escroto. Sendo grosseiro com a trabalhadora". Ao mesmo tempo, um tesão tomou conta de mim e meu pau foi ficando duro com a cena.

Ao chegarmos no quarto, ele ordenou: "Tira a roupa e mama a minha pica". Obedeci, que picona enorme. Chupei até ele ficar bem duro enquanto ele dava uns puxões no meu cabelo, me fazendo olhar para o seu rosto, que estava com o mesmo olhar do vilão da TV.

Transei com ator da Globo que se transformou em vilão na cama Imagem: Adams Carvalho / UOL

Eu sempre fui mais ativo, mas tenho experimentado ser mais flex. Quando vi aquele pau gigantesco, me assustei. Ele me jogou na cama e me fez ficar de quatro, enquanto me dava uns tapas e enfiava o pauzão no meu cuzinho. Me virou de frente e me deu umas enforcadas gostosas. "Você gosta disso, seu puto." Sinceramente, nem sei como aguentei.

Transamos por horas assim, meio selvagem. Ele chupava gostoso e batia uma muito bem. Paramos um pouco e ele me chamou para o chuveiro. A transa foi intensa e gozamos no banho também.