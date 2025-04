'50 caras em uma noite': deixei o doutorado, virei do job e sou o rei da DP

Chegou uma hora que a mão entrando esticava tanto o meu cu que me deu vontade de urrar. Foi muito gostoso. Gravei uma cena dela sendo dominatrix e pisando em mim com um sapato de salto. Acabei gozando na cena, algo que eu evito fazer antes de uma suruba previamente marcada.

Depois dessa aventura, fui para o compromisso marcado. Cheguei lá e tinha um cara alto e musculoso com 23 cm de pau dando para todo mundo. Sentei no pau dele e mandei todo mundo comer meu cu, enquanto o pau do passivo já estava dentro de mim. No total eu contei seis DPs só naquela suruba.

Depois dessas duplas penetrações, fiz mais dez combinações de trenzinhos, sempre no meio delas. Devo ter dado para mais de 20 caras naquele dia. Eu, que adoro contar, acabei perdendo a conta.

Sou adepto a coisas mais hard e adoro fisting —prática que consiste em inserir os cinco dedos, a mão, punho e início do braço no próprio ânus ou no ânus do parceiro. Na última FCK Party, uma festa fetichista apenas para homens, acabei fazendo fisting em uns 15 caras ao longo de três horas. Enquanto isso, outros me mamavam.

É normal quando se é garoto de programa ficar desconectado do seu próprio desejo. São quase 10 anos no job e sou muito consciente a respeito dos meus limites e reconheço o que me dá tesão. Sexo explicito no palco, com aquelas luzes e a plateia, me deixa nervoso, mas dá tesão.

Um dos dias mais intensos na Hot House, uma das casas em que me apresento com sexo ao vivo, foi quando eu não estava escalado para entrar no show da dupla que se apresentaria naquela noite —um ativo e um versátil. Acabou rolando um clima entre a gente e subi no palco. Sentei no versátil, enquanto ele era enrabado pelo ativo, e depois trocamos de posição.