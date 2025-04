'Seu mocinho chegou': sexo em prédio de luxo termina com DR entre casais

Eles moravam em um prédio bem famoso na zona oeste de São Paulo, de frente para uma praça onde casais e solteiros buscam diversão. Quando toquei a campainha, quem abriu a porta foi Fábio, o marido. Muito simpático, me chamou para entrar e avisou que Edu estava lá dentro. Me ofereceu cigarro, bebida e me deixou super à vontade. Ganhei um beijo e uma pegada no pau, que já estava meia-bomba. Foi quando Edu entrou.

"Amor, seu mocinho chegou. Beija bem e tem um pau gostoso', disse Fábio. Edu veio até mim e já começamos a nos beijar enquanto o marido observava. Demos um beijo triplo, mas Fábio foi embora avisando: "Podem ir pro quarto, vou dar uma volta."

Fomos para o quarto e Edu já foi tirando minha roupa, ajoelhando para mamar. Que boca macia. Deitamos na cama e já começando um 69. O pau dele era grosso e fui chupando ele inteiro, engolindo até o saco. Quando vi seu cu lisinho, não resisti e meti a língua. Deixei tudo bem molhadinho para meter sem dores.

Sexo em prédio de luxo termina com DR entre casais Imagem: Adams Carvalho/UOL

Coloquei o Edu de frango e, nessa hora, fui surpreendido com Fábio entrando no quarto. "Nossa, que delícia. Continuem aí, só vim pegar a chave na bolsa". Fábio quis tirar a prova e pediu para pegar no meu pau. Claro que deixei. "Olha, hoje é a noite dele, mas da próxima vez você vai ter que vir aqui me comer também", brincou ele ao sair. Percebi o Edu meio constrangido e perguntei se tava tudo bem. "É que eu acho meio estranho ele entrar no quarto e estar com outro, mas ele adora me provocar".

Continuei de onde tinha parado e logo o pau dele endureceu de novo. Coloquei a camisinha e fui sentindo meu pau ser engolido pelo rabo dele. Assim como a boca, o cu era supermacio. Enquanto eu metia, ia punhetando e massageando os mamilos dele. O cu dele apertava meu pau e eu soube que ele estava perto de gozar. "Goza no meu peito", ele falou. Quando o jato quente dele saiu, tirei meu pau e fiz como ele pediu. Servimos bem para servir sempre. Ele me convidou para uma ducha e fomos fumar na varanda.