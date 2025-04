'Dama do lotação': já transei com mais de 10 motoristas de app pelo mundo

Ele tirou a mão direita do volante e colocou para trás, na intenção de me dedilhar. Me sentei entre os dois bancos da frente, me abri inteira e ele meteu os dedos em mim - e depois lambia, falando que eu era doce e deliciosa. Aquilo foi me deixando louca, e tudo o que eu queria era dar.

Transei com mais de 10 motoristas de app pelo mundo Imagem: Adams Carvalho / UOL

Pedi para ele me mostrar o pau: era médio e grosso. Ele perguntou se eu queria chupar ou foder, respondi que queria os dois, mas não no meio da rua. Ele entrou no estacionamento de um shopping e parou numa vaga afastada. Pulei para o banco da frente e caí de boca naquele pau. Depois de uns trinta segundos parei, ele pegou uma camisinha no porta-luvas e eu me sentei nele, de costas, segurando no volante. Metemos gostoso por uns cinco minutos. Gozei mais rápido que ele e finalizei com uma punhetinha até ele gozar também.

Nos limpamos com uma toalhinha de mão e a corrida terminou em silêncio, até o bar onde eu ia encontrar duas amigas. Chegamos, agradeci, desci do carro e tive uma crise de riso, me sentindo livre. A adrenalina daquela foda virou motivação e criei o meu modus operandi: chamo o carro de aplicativo, analiso o motorista ainda pelo app e, se vejo potencial, me sinto atraída, visto uma roupa provocante e me exibo sem pudor.

Se rolar, eu mesma dou a ideia de um estacionamento de shopping ou prédio comercial. Com essa tática, no Rio, transei com mais dois caras: um muito mais novo, que me levou para o estacionamento do prédio dele, e outro muito mais velho, que só me chupou dentro do carro, na frente de um quiosque na praia do Leme.

Para completar a minha lista, transei com dois motoristas de São Paulo, uma vez na frente de uma pracinha na parte de trás do Masp, e outra vez trouxe o motorista para dentro da garagem do meu prédio. Foram duas rapidinhas, mas que valeram a corrida.