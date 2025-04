'Monta em mim': transei com meu vizinho médico na garagem do prédio

Em uma quinta-feira qualquer, dia de fechamento do mês no escritório em que trabalhava, acabei saindo tarde e cheguei no prédio quase 3 horas da manhã. Assim que estacionei na garagem, vi Gustavo.

"Você essa hora, Fernanda? Estava na gandaia, né?", brincou ele ao me ver. "Bem que eu queria estar fazendo o que você está imaginando, mas estava trabalhando", respondi em tom de provocação. Ele riu e começamos a conversar sobre o dia.

Como não tenho o costume de manter conversas longas com as minhas fodas, logo perguntei: "Quer meter antes da gente dormir?"

Gustavo me ignorou e entrou no seu carro. Fiquei irritada com a falta de resposta e fui atrás dele: "Tá me ignorando por quê?" "Entra no carro", respondeu.

Estava acontecendo o que eu acho que estava acontecendo? Entrei no seu Argo prata e encarei aqueles olhos azuis. Gustavo rapidamente enfiou a língua na minha garganta e o dedo na minha boceta. Gemi baixo e empurrei o dedo dele dentro da minha boceta. Enquanto ele me masturbava, coloquei seu pau pra fora e comecei a chupar aquele pau que eu tanto gostava. O pau dele parecia um doce pra mim e poderia ficar horas ali.

Fui interrompida por Gustavo, que tirou com gentileza minha boca do seu pau, empurrou o banco do carro e falou: "Monta em mim". É claro que obedeci. Como já estava com a calcinha de lado, cavalguei naquele pau que já estava molhado com a minha saliva.