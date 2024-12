'Tá me rasgando': assisti à minha esposa meter com mais de 15 na praça

Frequentávamos casa de swing, mas ao ar livre era a primeira vez. Descobri depois que o que faríamos ali tinha até nome: dogging. É um sexo que é visto por outras pessoas, tipo quando transamos ou nos masturbamos e nosso cachorro aparece para olhar - nos constranger.

Ali, ao vivo, cheio de gente, era extremamente excitante. Eram uns quatro casais e uns vinte homens. As mulheres se ofereciam e os homens ofereciam suas esposas também.

Um dos casais estava dentro do seu carro, um HB20 preto com os vidros todos abertos. A mulher sentava no marido e os caras em volta do carro batiam punheta. Mais ao lado, um marido revezava a esposa com outros caras e curtia o lance. Vendo e ouvindo aquilo, meu pau foi ficando duro na calça. Luara, que estava sem calcinha e sem sutiã, ficou com os bicos dos seios duros na blusinha de seda. "Hoje eu estou com muito tesão e quero dar bastante. Mas só para quem topar chupar meu maridinho também", anunciou, andando em direção a um dos labirintos da pracinha.

Como essa praça é um tipo de mirante, percebi que do alto tínhamos muitos espectadores. Fomos bem para o meio do labirinto e aproximadamente 15 caras ficaram em volta de nós, alguns sentados no muro, outros no chão mesmo. Ela me encostou na parede, abriu meu zíper e meu pau logo pulou pra fora da calça. Ela começou a me chupar até eu quase não aguentar mais.

A nossa volta, rolas de todos os tipos já estavam posicionadas. Lulu estabeleceu a regra: "Só dou de camisinha e para quem mamar meu marido antes. Ele escolhe os paus que vão meter em mim e só na buceta. O cuzinho eu dou para ele no final e vocês observam".

Combinamos isso em casa e não acreditei quando ela disse isso ali, na frente daquele monte de homem. Tinha, gordo, magro, velho, coxinha com cara de diretor de empresa, cobrador de ônibus, entregador de pizza e muito mais. Eu escolhia caras bonitos, afinal, queria cenas de sexo excitantes e não deixaria qualquer um mamar meu pau nem comer a Luara.