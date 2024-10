'Muito tesão e pouca paciência': como precisei fugir do apê do monogâmico

Bem mais nervoso do que eu, Carlos explicou que seu colega normalmente pegava algo na cozinha e ia para o quarto, que ficava no fim do corredor e, quando isso acontecesse, eu conseguiria sair do apartamento. Mas não foi o que rolou.

Um barulho alto de "TUDUM" vindo da sala mostrou que o colega mudou sua rotina diária e decidiu assistir a uma série no streaming. Já estava me vendo passando horas ali trancado.

Mas Carlos veio com um plano: iria até a sala perguntar se a diarista havia colocado por engano uma roupa no armário do colega. Na dúvida, os dois iriam ao quarto e isso abriria brecha para a minha fuga. Acertado todos os detalhes, ele abriu a porta e foi até a sala enquanto eu me escondi na porta entreaberta do banheiro, localizado bem na frente do quarto em que eu estava. Qualquer deslize poderia levar a uma situação constrangedora que eu não estava disposto a correr.

Como precisei fugir do apê do monogâmico Imagem: Adams Carvalho / UOL

Por sorte, o plano de Carlos deu certo e os dois foram até o quarto. Quando ouvi a porta batendo (era o nosso código), saí sorrateiramente do banheiro e corri para a saída do apartamento. Mesmo suando frio, girei a chave tomando cuidado com o barulho e saí do local sem ser detectado.

Tive ainda medo do colega aparecer no corredor, então optei por descer pela escada. Cheguei esbaforido ao térreo, mas inteiro e sem prejudicar o namoro monogâmico alheio.