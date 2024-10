'Queria há tempos me pegar': minha nova fase como marmita de casal

Eles nos chamaram para curtir um rolê na Lapa, mas Mariana recusou e sussurrou no meu ouvido: "Vou embora pra deixar vocês mais à vontade". Foi nessa hora que percebi que um ménage estava se formando.

Pegamos um táxi e, chegando na Lapa, eles logo me chamaram para um motel que gostam de frequentar. O lugar era classe A demais para mim, que estava suada, de biquíni e meia arrastão. Quando entramos no quarto, eles pediram algumas bebidas e eu, que estava vidrada na gata, nem esperei o serviço do quarto chegar e já comecei os trabalhos.

Enquanto a gente se beijava, o namorado gostoso ia tirando as poucas roupas que vestíamos. Foi uma delícia fazer ela gozar em um oral enquanto ele também me chupava até que eu mesma gozasse. Descansamos um pouco, mas logo eles começaram a transar. Era minha primeira vez ali, mas estava tão à vontade — e com tanto tesão nos dois — que fui seguindo meus desejos. Enquanto ele a comia, eu a beijava.

Quando ele trocou de posição, ela passou a me chupar e gozei depois com ele me comendo. Dormimos, acordamos e metemos mais. Saí de lá feliz com minha nova alcunha conquistada: marmita de casal.

Minha nova fase como marmita de casal Imagem: Adams Carvalho / UOL

A experiência foi tão boa que estava doida para repetir. Em um dia qualquer, conheci Gabriel* em um aplicativo de relacionamentos. Coincidentemente, no dia que marcamos o nosso date, ele reencontrou Amanda*, uma ex-peguete, que não ficou nada tímida em flertar comigo também. 'Queria há tempos te pegar', cochichou ele no meu ouvido. O papo foi esquentando e fomos para a casa dele.