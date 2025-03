Dança na ducha e sexo ao vivo: uma noite na boate exclusiva para gays em SP

A portinha discreta da rua Nestor Pestana se transforma em um inferninho de teto baixo, jogos de luzes, música dançante e garçons de sunga servindo drinks aos clientes, que assistem a uma sequência de shows de dança, striptease e até sexo explícito, em dias específicos. Tem de tudo ali: famoso da Globo, jogador de futebol assumidamente gay, médicos de hospital da elite paulistana e motoristas de Uber.

O show dos gogos

Sábado é o dia mais quente na Hot House - o trocadilho não é à toa. Às 22h, dois gogoboys saradíssimos já mostravam seus músculos dançando no palco, enquanto o espaço intimista ia ficando mais cheio. Um deles é Lucas Lino*, uma das estrelas da casa. Há 11 anos dançando na noite e há seis como criador de conteúdo adulto, o moreno de pernas e ombros definidos se delicia nas apresentações.

Olhando assim, por cima da sunga, não achei nada de mais. Mas eu estava muito enganada. Depois da sessão de dança, vem o striptease. Lucas sobe no palco com uma fantasia de rei e vai se despindo aos poucos. Por mais clichê que seja a cena, também é divertido ver um gostoso tirar a roupa aos poucos. Ele tira a sunga, esconde o pau por trás da capa da fantasia e volta para o camarim ao som de aplausos. É um dos momentos mais aguardados pelo público: a hora do PD —momento em que os gogos são tocados, apenas com as mãos e com consentimento, e dançam para cada um dos clientes. Essa apresentação é um dos diferenciais da Hot House, inclusive.

Minutos depois, Lucas retorna e, para minha surpresa, com uma rola gigantesca para fora. Com a sunga na mão, ele caminha em direção à mesa mais próxima do palco, entregando a peça de roupa a um homem na faixa dos 40 anos. O cliente acaricia aquele pau com cara de quem gostaria de cair de boca ali, mas se contém e veste o gogoboy tentando fazer aquela rola dura e grande caber numa minisunga.

Enquanto ele passeia pelo salão, outras duplas de googoboys já estão no palco ou no camarim se trocando - digo, tirando a roupa e vestindo a sunga. Entre eles, um cubano delicioso que estreava no palco da casa e falava o famoso portunhol, o que dava a ele ainda mais charme. Outro é Marlon Salles, um bombado que já posou para a saudosa G Magazine na sessão de "novinhos" da época. Em um canto do salão, existe uma ducha e é onde acontece um número especial: Marlon, de pau duro, se ensaboa e deixa a água cair no peitoral definido. Depois, os clientes que se sentirem à vontade podem secá-lo com as toalhas distribuídas pela produção.