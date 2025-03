'Adorei seu gosto': espanhol tatuado me comeu no aeroporto de Ibiza

Em 2023, realizei o sonho da minha primeira Eurotrip com minhas amigas de infância, Lara e Rebeca. Como estávamos solteiras, decidimos que seria uma oportunidade para poder conhecer outros paus. No aeroporto de São Paulo, brincamos com um ranking de "quem vai dar mais". "Aposto na Larinha", brincou Rebeca. Estávamos ansiosas com o que aconteceria na viagem.

Nosso primeiro destino era Barcelona. Logo de cara, na primeira noite de festa, nós três acabamos pontuando, mas só Larinha transou. "Falei que ela ganharia essa competição", disse Rebeca. Já no segundo dia, conheci Miguel, um espanhol moreno, alto e com uma tatuagem de leão no braço direito. Nos pegamos rapidamente e transamos na primeira noite em um motel barato. "O que você vai fazer amanhã?", perguntou ele. "Amanhã vou pra Ibiza", respondi um pouco triste, pois queria continuar fodendo com aquele gostoso. "Pô, vi que vai ter uma festinha boa. Quem sabe eu não apareça por lá", respondeu ele.

É claro que só concordei e achei que era mais um papinho típico de homem hétero. Nos despedimos, trocamos Instagram e vida que segue.

No meu primeiro dia em Ibiza, abri as redes sociais e me deparei com uma mensagem de Miguel. "Amanhã apareço por aí. Vamos repetir o que fizemos em Barcelona?", dizia o texto. Fiquei eufórica com a possibilidade de encontrá-lo em alguma festa. Animada, contei a novidade para as minhas amigas. "Não acredito que você vai casar na Europa, Cris", reclamou Larinha, que já estava na primeira cerveja.