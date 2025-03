'Como um animal sedento': transei escondido com melhor amigo do meu marido

Conheci Souza* em um bar da faculdade, quando ele me foi apresentado pelo Márcio como "melhor amigo". Um homem alto, moreno, de barba rala e o queixo com linhas fortes. Era um gostoso, mas nunca pensei em nada assim, eu gostava do Márcio já tinha um tempo.

Eu e o Souza nos víamos constantemente e também acabamos virando muito amigos. Um trio daquele de fazer tudo junto: noites de bebedeira, viagens, momentos tristes e alegres, mas nunca um trio de putaria. Souza era o solteirão da turma, chegou a apresentar apenas duas meninas, mas eram só ficantes e não deu em nada.

Um dia fomos numa festa ali na Augusta com mais alguns amigos e acabei ficando com o Souza. O cara era gostoso mesmo, tivemos uma química forte e acabei dormindo na sua casa. Conheci o pau grande dele e gozei gostoso. Nunca mais transamos depois daquela noite. Com o passar dos anos, nos divertíamos lembrando o que rolou, mas percebi que tinha mais afinidade com o Márcio.