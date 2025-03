'Agora o foco é você': transei no banheiro do ônibus com garoto de programa

Fiquei excitado com a mensagem e ainda mais curioso com o que sairia dessa conversa. Nesse momento, fui surpreendido com um: "Tá gostando do que está lendo?". Fiquei chocado, sem consegui reagir: "Me desculpa, eu não queria..."

"Fica tranquilo, se você quiser, tem pra você também", respondeu ele, "arrumando" o pinto marcado na bermuda. Ficamos em silêncio por aproximadamente cinco minutos. Ele continuou a se tocar e sussurrou: "Trabalho com isso, se você quiser conhecer".

Continuei confuso com o que estava acontecendo, mas só consegui responder: "Quero". Ele abriu o celular e entendi que ele trabalhava vendendo conteúdo adulto na internet. Diversas fotos do seu pau e do cu invadiram a tela do seu celular. Ele riu sacana ao se exibir para mim.

"Já trepou no ônibus?", perguntou, enquanto continuava a mostrar as imagens. Neguei com a cabeça. "Então hoje é o seu dia de sorte." Ele colocou a mão com delicadeza no meu pau e começou a fazer carinho. Fiquei ofegante e tentei retribuir, mas ele não deixou. "Agora o foco é você", disse ele enquanto tirava o meu pau da cueca e alisava com carinho.

Aos poucos, ele foi me punhetando com força e fui tentando segurar a respiração. Afinal, ainda estávamos no ônibus e, apesar de estar vazio, não queria ser pego por ninguém. "Vou no banheiro, se quiser me encontrar..."

Ele levantou e respirei por uns segundos, colocando meu pau de volta na cueca. Não sei quanto tempo passou, mas levantei e fui ao seu encontro. Os banheiros de ônibus costumam ser menores que os dos aviões, mas isso não foi um problema para nós. Assim que entrei, ele começou a me chupar com força. "Tá gostando, né? O seu gosto é uma delícia, goza na minha cara, goza", pedia ele. Não demorou muito e minha porra invadiu a sua boca, que engoliu com sede.