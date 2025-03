'Prefiro grande': fui no sex shop em busca de vibrador e meti com vendedor

O vendedor logo apareceu perguntando em que podia ajudar. Olhei em volta e não havia mais ninguém na loja. Quando encarei finalmente o atendente, percebi que era um gatinho. Ele se chamava Yuri*, era negro, alto, sorridente e usava uma camisa cinza que valorizava seu corpo definido.

Yuri continuou indagando se eu procurava algo específico ou se estava só dando uma olhada. "Nunca comprei nenhum item erótico, mas queria algo para usar sozinho quando estiver com preguiça de dar para algum cara." Yuri deu uma piscadinha sacana e falou que tinha vários tipos de vibradores que podiam me ajudar nessa missão.

Pedi para ver os produtos e ele me falou que esses ficavam no fundo da loja. Antes de me levar até lá, ele deu uma apertadinha rápida no pau, passou por mim, foi até a entrada tirar a placa de aberto e fechou a porta. Com um tom provocativo, soltou "vamos ver o que você quer?".

Perguntei por que ele havia fechado a loja. "Pra você poder escolher com calma e privacidade", respondeu. Nessa parte do sex shop, os dildos reinavam absolutos e havia uma infinidade deles: dos em formato de rola mesmo, com diversas cores e tamanhos, até outros que nem pareciam que era algo para usar na penetração.

Fiquei fascinado vendo aquela diversidade e Yuri perguntou qual tamanho me agradava mais. "Prefiro o grande, sou guerreiro", brinquei. Rimos e ele logo me ofereceu um produto. Achei um pouco fino e pedi para ver outro. "Gosta de grande e grosso, né?". Respondi que sim e ele abaixou o zíper da calça. "Tenho um aqui do jeitinho perfeito para você."

Excitado naquele mar de rolas fake, não hesitei e ajoelhei para cair de boca em uma de verdade. A rola dele, de fato, era grande e grossa, com uma cabeça rosa bem estruturada. Chupei ele com força, enquanto ele ia tirando a roupa. Fiquei pelado também, esfreguei meu rabo naquele pauzão duro e pedi para ele meter logo.