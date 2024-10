Banheirão na academia termina com enquadro de juíza: 'Todo mundo na parede'

Como a coisa precisa ser rápida, enfio de leve o dedo para sentir o seu buraquinho depilado. Com tesão, fico contando os minutos para colocar a língua ali. Os homens passam, alguns já pelados em direção aos chuveiros, olham, riem e fazem sinais com a cabeça.

Trocamos telefones e combinamos de nos encontrar na casa dele, ali perto, depois do treino. Sorte a nossa.

Dos 12 chuveiros, quase todos estão ocupados. Com as portas abertas, quem passa por ali se depara com um corredor de punheteiros chamando qualquer interessado a dividir uma cabine. Quem quer, participa, quem não quer, fica na sua e pronto.

O banheirão está a todo vapor. Era pica dura pra cá, pau meia-bomba pra lá, mictório ocupado, cabine fechada e chuveiro ligado.

Foi então que um rapaz tímido, hétero, entrou no local e, incomodado com o banheirão rolando solto, reclamou: "Não aguento mais aquele monte de macho se pegando".

Neste momento, fomos surpreendidos por uma voz feminina no local. "Todo mundo na parede! Ninguém sai. O banheiro está fechado e vou averiguar", grita Ivete*, com pouco mais de 50 anos e a voz de Marlboro vermelho.