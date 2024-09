'Molhadinha e sem controle': bom ter com quem compartilhar o golden shower

Em um sábado comum, no final da manhã, estávamos transando e, depois de ele me comer, sentei em seu rosto e comecei a quicar. O tesão era grande e resolvi ficar ali por um tempo.

Ele curte ser submisso e eu estava adorando esmagar sua cara com o vaivém da minha bunda. Com ele deitado, passei a fazer xixi em sua boca durante as quicadas. Ricardo bebia os jatos que saíam de mim, o que me deu mais tesão. Por conta da quantidade de xixi, que era muita, trocamos de posição.

Deitei na cama e ele não demorou muito para ir em direção à minha buceta e começar a chupá-la com vontade, saboreando o gosto do meu xixi. Ricardo alternava entre movimentos rápidos e outros mais devagar, percorrendo lá embaixo com os lábios e a língua.

A cada lambuzada de saliva que ele me dava, eu ficava doida de tesão. Gemia alto e meu corpo se contorcia com o ritmo alucinante daquele oral gostoso. Já toda molhadinha e sem muito controle da minha buceta, não consegui segurar a urina e voltei a mijar.

O dia em que fiz xixi durante o sexo Imagem: Adams Carvalho / UOL

Nessa hora, senti que Ricardo ficou animado com a minha falta de controle e, de novo, começou a beber o meu xixi. Ele fazia isso cheio de sede, como quem não quisesse desperdiçar nenhuma gotinha. Nessa curtição gostosa, olhando nos olhos dele, gozei como nunca havia gozado antes.