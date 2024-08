Ménage masculino, hotwife e cuckold: conheça os perfis de adeptos de swing

"Um dos fetiches mais pesquisados no Google é o ménage masculino, aquele em que o marido gosta de ser o corno da relação. Então, a gente faz uma festa voltada para esse público pelo menos uma vez por mês", explica Joana, 31*, a promoter da Babylon, casa de swing de Niterói, região metropolitana do Rio.

No andar de cima do local, Joy chupava um parceiro com outra companheira, enquanto um segundo homem pegava a mulher por trás. Era a noite do ménage masculino, cuckold e hotwife —fetiche em ver o parceiro tendo relações sexuais com outra pessoa— na casa, apontada por entendedores do meio como um "espaço diverso e acolhedor".

No local reservado para fumantes, Lara, mulher trans, pergunta se Marcelo ficaria com ela. "Claro!", responde ele.