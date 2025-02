XG no Brasil: veja sete curiosidades sobre grupo que promove o X-pop

A mente por trás do grupo: Simon Jakops

A empresa do grupo, XGALX, foi criada pelo ex-idol e empresário japonês-coreano Simon Jakops. Ele fazia parte de um grupo criado em 2010 (DMTN) e com o hiato em 2013, resolveu investir na carreira de produtor. Em 2017 ele criou a XGALX, que é subsidiária da AVEX, uma gigante do entretenimento no Japão. Antes do debut, Hikaru, do grupo Kep1er, também era trainee da empresa.

Alphaz: lobas do pop asiático

Se aqui na América Latina, Shakira é a loba do pop, na Ásia o XG vem construindo a carreira em cima desse conceito, incluindo o nome do fandom: alphaz. O próprio nome da turnê, "Howl" (uivo), faz referência ao Universo de Lobas que o grupo criou e expande a cada comeback.

Makes e figurinos diferentes e maximalistas

Quem acompanha o grupo já está acostumado com visuais extravagantes, maquiagens artísticas, cabelos, perucas, carecas —Cocona raspou o cabelo no meio do MV de "Woke Up"— e uma série de figurinos diferentes e que compõem a estética criada pelo grupo, maximalista e bem japonesa.