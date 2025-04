André Marques relembra ‘Malhação’: 'Entrei lá magro e virei obeso'

Sofri preconceitos na minha vida pessoal. No trabalho nunca sofri. Eu ia para casa e chorava sozinho

André Marques

Ainda sobre a época de "Malhação", André relembra que passou a perder destaque na trama depois da mudança na equipe. "Saiu direção, todo mundo de quem eu gostava. Entrou um time novo, e eu era protagonista. Depois disso, tinha uma fala por dia".

Por conta dessa mudança, ele se sentia inseguro. "Me senti meio abandonado. (Pensava:) "Será que tiraram porque eu engordei?". Lá eu segurava no carão, mas chorava sozinho em casa. Tinha minhas dores. E aquilo me deu impulso para tentar, durante um tempo, emagrecer. Mas eu lutei contra a obesidade."