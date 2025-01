Perfil do Oscar segue Torres e Moore, mas não Karla Sofía Gascón; entenda

O perfil oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, entidade responsável pelo Oscar, segue os perfis das atrizes indicadas na categoria de Melhor Atriz neste ano, mas não Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emília Pérez", filme com mais indicações à cerimônia neste ano.

O que aconteceu

Academia segue os perfis de Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui"), Demi Moore ("A Substância") e Cynthia Erivo ("Wicked"). A estrela de "Anora", Mikey Madison, não tem perfil oficial no Instagram, apenas páginas de fãs, por isso a entidade do Oscar não a segue.

Oscar, no entanto, não segue Karla Sofía. Rumores indicam que a Academia seguia a atriz espanhola, mas parou de segui-la após postagens preconceituosas feitas por Gáscon no X, em que ela faz ataques contra o Islã, sul-coreanos, chineses, às políticas de diversidades do Oscar e até mesmo à Selena Gomez, com quem atuou em "Emília Pérez".