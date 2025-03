Além da gafe no Oscar: relembre outras polêmicas de Ana Furtado

Durante cobertura do Oscar 2025, no último domingo (2), a apresentadora Ana Furtado foi criticada após falar "Chupa, Argentina!", durante entrevista com Selton Mello no tapete vermelho da maior premiação de cinema do mundo.

Na hora, Mello já corrigiu a apresentadora afirmando que a Argentina já tinha dois Oscars. Nas redes, muitos, inclusive Marcelo Rubens Paiva, se revoltaram com o comentário de Ana Furtado.