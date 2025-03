Lula liga para Walter Salles e o parabeniza pelo Oscar de Ainda Estou Aqui

Lula fez uma ligação para Walter Salles parabenizando pela vitória do filme "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025. O longa, estrelado por Fernanda Torres, venceu a primeira estatueta do Brasil na premiação.

O que aconteceu

O presidente compartilhou nas redes sociais o momento em que ligou para o cineasta. Na ligação, o político disse que o prêmio no Oscar "lavou a alma do povo e do cinema brasileiro".