Marcelo Rubens Paiva se irrita com Ana Furtado: 'Totalmente sem noção'

"Isso vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande em um regime tão autoritário, decidiu não se dobrar e resistir", disse Salles, ao receber a estatueta. "Também vai para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro".

A produção baseada no livro homônimo do filho mais novo do casal, Marcelo Rubens Paiva, venceu uma disputa acirrada com "Emilia Pérez" (França), "A Garota da Agulha" (Dinamarca), "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha) e "Flow" (Letônia). A produção de Salles também estava indicada ao prêmio de melhor filme, mas perdeu para "Anora".

Os brasileiros, que nunca haviam conquistado o ouro de Hollywood, celebraram as três indicações do filme com o mesmo fervor que dedicam às vitórias na Copa do Mundo. O país competiu em várias categorias do Oscar, principalmente como melhor filme internacional, à qual foi indicado pela última vez com "Central do Brasil", também sob a direção de Salles.