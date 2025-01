Brasil no Oscar: veja onde assistir a produções brasileiras já indicadas

Cena de "O Quatrilho", de Fábio Barreto Imagem: Reprodução/Consórcio Severiano Ribeiro & Marcondes

Após anos de ausência na premiação, o Brasil conquistou sua segunda indicação na categoria melhor filme internacional, com "O Quatrilho", em 1995. Também disponível no Globoplay, o filme mostra dois casais de amigos que se unem para sobreviver e decidem morar na mesma casa, porém, essa união irá afetar a vida de todos.

Bem antes de "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres estrelou outro filme indicado ao Oscar, no caso, o longa "O Que É Isso, Companheiro?". Disponível no Prime Video e no Globoplay, a produção comandada por Bruno Barreto reconta a história do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969.

Um dos mais aclamados (e também um dos mais injustiçados), "Central do Brasil" garantiu a primeira indicação de uma atriz brasileira ao Oscar, com a atuação sublime de Fernanda Montenegro. Disponível na Netflix, Globoplay e Prime Video, o filme também foi indicado na categoria de melhor filme internacional, em 1999, mas acabou perdendo para "A Vida é Bela".

Disponível na Netflix, Max, Globoplay e também no Prime Video, "Cidade de Deus" é um daqueles sucessos que sempre será aclamado, não importa quando. Após perder a possibilidade de indicação em 2003 —por não ter sido lançado internacionalmente durante a janela de votação—, o filme conquistou quatro indicações no ano seguinte, nas categorias melhor direção, roteiro adaptado, edição e fotografia.