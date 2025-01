Condenado por violência doméstica, Jonathan Majors protagoniza novo filme

Foi lançado nesta quinta-feira (30) o trailer de "Magazine Dreams", filme que marcará o retorno de Jonathan Majors, 35, ao audiovisual, após ter sido condenado por violência doméstica.

O que aconteceu

"Magazine Dreams" traz Majors na pele de um fisiculturista amador que sonha em se tornar um dos maiores do ramo. Dirigido por Elijah Bynum, o filme foi lançado originalmente em 2023, no Festival de Sundace, mas teve a estreia no circuito comercial adiada várias vezes em função da polêmica judicial envolvendo seu protagonista. O lançamento oficial nos Estados Unidos está marcado para 21 de março.

Em abril de 2024, o ator foi condenado a 52 semanas de participação em um programa de reabilitação, por agredir fisicamente a ex-namorada, Grace Jabbari, em março de 2023. Ele ainda pode ser sentenciado a seis meses de prisão caso venha a descumprir as regras do programa.