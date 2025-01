BBB 25: o que acontece se a prova não for decidida até o inicio da edição?

Se no nosso programa ao vivo amanhã a prova ainda estiver rolando, as duplas vão ser avisadas que as rodadas seguintes serão eliminatórias até termos uma liderança , explicou Tadeu Schmidt.

Como é a prova

A cada rodada, moedas caem do teto. No provódromo, o jogador usa um contador eletrônico para contabilizar as moedas. O objetivo é acertar ou chegar o mais próximo do gabarito.

O participante que acertar o número de moedas que caíram ou chegar mais próximo da quantidade é o primeiro do ranking. Ele acumula as moedas que contou em seu baú. Em caso de empate, haverá uma nova rodada somente entre os empatados.

Se o parceiro no provódromo vence a rodada, o jogador do gramado deve bater na botoeira antes do tempo. Caso apertar no tempo correto, ele gira a roleta e recebe um prêmio. Se não apertar o botão antes do tempo, a dupla é eliminada.

Há rodadas eliminatórias, mas apenas o público soube.