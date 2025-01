Gracyanne chora na Prova do Líder ao relembrar período em que viveu na rua

Na madrugada desta quinta-feira (31), Gracyanne Barbosa se emocionou durante a realização da terceira Prova do Líder no BBB 25. A sister comentou que a prova remeteu a uma situação difícil que já enfrentou na vida.

O que aconteceu

A prova foi realizada em um formato que dividiu as duplas. Enquanto um competidor permanecia no provódromo, o outro ficava no gramado. Gracyanne ficou na parte externa e não conteve as lágrimas ao reviver uma lembrança difícil de sua vida.