BBB 25: grupo faz lavagem de roupa suja após almoço do Big Fone

Após o almoço do Big Fone, que foi transmitido para todos os brothers da casa, os integrantes do Quarto Nordeste "cobram" Daniele e Diego Hypolito no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Camilla opina sobre a atitude dos atletas em supostamente contar que os integrantes do quarto votariam em Eva e Renata. "Vou falar de novo o que eu falei pra você e o Diego: estão dando um tiro no próprio pé", disparou.