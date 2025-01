Dançarino referência no K-pop, Taemin fará show em SP; veja o que esperar

Um dos artistas mais bem-sucedidos do K-pop fará show único em São Paulo, no próximo sábado (1º), no Vibra São Paulo. Lee Taemin vem pela primeira vez sozinho ao país com sua turnê "Ephemeral Gaze".

Quem é Taemin

Taemin é o integrante mais novo do grupo Shinee e debutou em 2008, com apenas 14 anos. Experiente e com uma carreira de sucesso no grupo, ele já completou uma década como solista, tendo debutado em agosto de 2014 com o EP "Ace".

Com fãs que o acompanham há quase duas décadas, Taemin viu os ingressos do show na capital paulista esgotar em 10 minutos. Um de seus pontos fortes é a dança, tendo várias coreografias de sua carreira solo conhecidas e copiadas.