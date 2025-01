K-pop: GOT7 volta completo e retoma controle das próprias redes sociais

O álbum 'Winter Heptagon' foi lançado nesta segunda-feira (20) e é uma homenagem do GOT7 aos fãs nos 11 anos de carreira do grupo. Ele foi pensado e produzido em parceria com a Kakao Entertainment, que também será encarregada do marketing e divulgação. Com nove músicas, o disco terá como single principal 'Python', escrita por Bambam.

Para alegria das ahgases (fãs do grupo), eles vão promover o disco normalmente e farão dois shows em Seul no início de fevereiro. A possibilidade de uma turnê mundial não é descartada, embora os membros sul-coreanos mais novos ainda tenham que cumprir suas obrigações com o serviço militar. Ficamos na torcida!

Imagem: @jaybnow_hr/X

JAY B, o "advogado" do grupo

Na última semana, com a movimentação do comeback do GOT7, vários memes com Jay B sendo o "advogado" do grupo ressurgiram, e o próprio artista entrou na brincadeira. Isso porque, em 2021, quando os integrantes saíram da JYP oficialmente, ele foi essencial para que a banda conseguisse manter o nome e os direitos da marca, mesmo com o fim do contrato. A parte legal não foi tão fácil assim e, recentemente, eles conseguiram recuperar as redes sociais "originais" do grupo para promover o novo comeback. Pelo visto, os memes com Jay B "Law & Order" fazem sentido sim.

Imagem: @JacksonWang852

Carreiras dentro e fora da música

Um dos aspectos que chama atenção nesses últimos anos de pausas obrigatórias do GOT7, seja pelo serviço militar ou por fechamento de ciclos e contratos, é o fato de que todos os integrantes construíram carreiras solo muito distintas e de acordo com seus gostos e personalidades. Jackson criou o Team Wang em 2017, como gravadora e produtora. Porém, foi só em 2020 que o projeto virou também uma marca de design chinesa proeminente, com parcerias com a Fendi, Ray-ban, Armani, Cartier, entre outras. Jackson encabeça a empresa, que possui um time repleto de artistas.