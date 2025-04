Lisa, Jennie, Enhypen e XG brilham no primeiro fim de semana do Coachella

Já Lisa, reconhecida principalmente pelo seu talento como dançarina, levou dezenas de dançarinos para o palco em coreografias ousadas e fora da caixa para alguém que fez carreira no K-pop, algo que ela já vem construindo em suas performances há algum tempo e que se tornou um diferencial no seu repertório.

Além delas, tivemos dois outros grandes momentos no festival com o #ENCHELLA, do Enhypen, e o debut do grupo japonês XG, que promove na Coreia, canta em inglês e se apresenta no Brasil em dez dias.

Vestidos de Prada, o grupo debutou no festival com um set repleto de hits e conseguiu superar a ventania de Los Angeles com um show de pouco menos de uma hora que começou com "Blockbuster" e acabou em grande estilo com a favorita dos fãs, "Brought the Heat Back". O grupo ainda anunciou comeback: dia 5 de junho.

XG, que tem bem menos tempo de carreira que os demais, parece que está no mercado há anos. Com uma destreza enorme em cima do palco, roupas maximalistas e looks memoráveis, as artistas japonesas apresentaram 13 músicas —praticamente todo seu catálogo—, finalizaram o show com o hit "Shooting Star" e aumentaram ainda mais as expectativas para o show que acontece no Brasil no próximo dia 24, em São Paulo. Os ingressos já esgotaram.

Enhypen fala sobre a preparação para o Coachella Imagem: BE:LIFT/Divulgação