Minnie, do (G)I-DLE, lança 1º disco solo após sete anos de preparação

Minnie participou da composição e produção de todas as sete faixas do álbum. Ela explicou que já vem se preparando para lançar seu trabalho solo há cerca de sete anos, de acordo com entrevista dada ao Korea Times.

A experiência com o IDLE ajudou a artista a amadurecer ideias e construir o trabalho que ela tinha em mente. Algumas faixas foram escritas há mais de quatro, cinco anos, e foram repensadas para o lançamento.

Com um timbre distinto, Minnie resolveu misturar estilos que ela gosta nesse primeiro lançamento. Tem um pouco de R&B com toques de trap, baladas sofridas e pop feito para tocar em rádios.

O objetivo de Minnie nesse disco era ser sua própria musa, escrevendo músicas para ela, sobre ela, tanto na perspectiva de quem vê de fora, quanto dela própria sobre si mesma. Isso fica visível na faixa-título "HER", em que ela canta: "Você nunca terá ela, pois eu sou ela, eu atiro no seu coração, pois eu sou ela".

No entanto, Minnie não está totalmente sozinha nesse debut: o disco possui duas faixas com participações para lá de especiais. "Drive You Crazy" tem participação de Yuqi, sua colega de grupo, e a última faixa do álbum, "Obsession", conta com Ten, do WayV/NCT U.