'Medo de ficar feia' e 'não rende': os ex-bbbs citados em planilha vazada

Conhecida como Bia do Brás, a ex-sister é citada como uma pessoa "extremamente dedicada e educada com todos". "Para ela não tem tempo ruim. Foi pontual no horário combinado, todas as entregas foram cumpridas no prazo e o engajamento foi ótimo", completa a avaliação. A famosa também não comentou a planilha.

Jade Picon

A influenciadora, ex-bbb 22, foi descrita como uma pessoa "incrível e fofa". "Parceira, colabora na criação, super comprometida, pega texto super rápido e não tem tempo ruim nas diárias de produção", diz o texto.

Jade Picon foi avaliada como uma celebridade que confere "credibilidade" ao trabalho prestado. "Sabe o que faz, entende de estratégia e da sua comunidade, então o trabalho ganha muito com a contribuição dela. Só fecha contratos grandes e com marcas que ela realmente usa (muitas vezes mostra o produto fora do escopo, em uso), o que dá ainda mais credibilidade ao trabalho dela".

Rafa Kalimann