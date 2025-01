Enquete UOL: Sincerão mexe com paredão e mostra cenário inesperado no BBB

A segunda dupla eliminada do Big Brother Brasil será conhecida na noite desta terça-feira (28). E um embate é claro neste paredão: Mateus e Vitória Strada de um lado, e Edilberto e Raissa do outro, segundo os resultados da enquete UOL nas últimas horas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

No recorte feito hoje (28) às 10h34, a dupla eliminada seria dos camarotes Vitória Strada e Mateus após a dinâmica do Sincerão, que aconteceu na noite de segunda. Os amigos somam 48,28% de votos para deixarem a casa.