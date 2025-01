BBB 25: Ex de Vitória Strada, Marcella puxa mutirão: 'Bora, meu povo'

Marcella Rica, ex-namorada de Vitória Strada, puxou um mutirão na noite desta segunda-feira (27) para salvá-la deste segundo Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Marcella usou seu perfil no Instagram para publicar nos Stories uma imagem de Vitória e Mateus pedindo votos pela permanência da dupla. Os dois estão no Paredão que será decidido nesta terça-feira (28) contra Edi e Raíssa, e Dani e Diego Hypolito.