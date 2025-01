Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' são indicados a prêmio internacional

Outro brasileiro foi indicado à premiação. O ator Ricardo Teodoro foi indicado na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no longa "Baby". Ele concorre com Yura Borisov ("Anora"), Guy Pearce ("O Brutalista"), Adam Pearson ("A Different Man"), Aram Sabagh (To a Land Unknown") e Brandon Wilson ("Nickel Boys").

O ICS Awards é uma premiação composta por 170 profissionais da indústria audiovisual. Votam na premiação jornalistas, acadêmicos, historiadores e outros profissionais do cinema.

"Ainda Estou Aqui" recebeu três indicações ao Oscar 2025. O longa disputa as categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, e Melhor Atriz com Fernanda Torres.