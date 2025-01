BBB 25: Gabriel critica Diego por ter lhe dado o monstro: 'Burro para car*'

Diego, 38, e Daniele Hypólito, 40, foram enormemente criticados dentro do BBB 25 (Globo) por ter dado o Castigo do Monstro para Maike, 30, e Gabriel, 30.

O que aconteceu

Isso porque os dois amigos, que estavam no VIP, foram para a Xepa, obrigando os membros dessa ala da cozinha a redividir a comida - já bastante limitada. Isso fez com que boa parte dos brothers se irritasse com a decisão dos ginastas.