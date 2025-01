'Ainda Estou Aqui': saiba os prêmios e recordes do filme de Fernanda Torres

Lucro de bilheteria: o filme se tornou a quinta maior bilheteria nacional de 2024, só perdendo para "Moana 2", "Meu Malvado Favorito 4", "Divertidamente" e "Deadpool & Wolverine".

Top 10 dos filmes mais vistos do século: trama com Fernanda Torres arrecadou R$ 62,7 milhões desde sua estreia e se tornou o sétimo maior filme nacional em bilheteria do século 21.

Superou a marca de "Cidade de Deus" no EUA: "Ainda Estou Aqui" estreou com apenas cinco salas nos Estados Unidos, no último dia 18 de janeiro, e teve um faturamento de R$ 125 mil. Com lucro de US$ 25 mil por sala, o longa liderou bilheteria em média de faturamento por sala.

Número expressivo em Portugal: o longa liderou o ranking de bilheteria com US$ 256 mil (cerca de R$ 1,548 milhão na cotação atual), segundo dados do site Box Office Mojo. A quantia dá o posto de segunda maior arrecadação de um filme brasileiro no país europeu —só perdendo para "Tropa de Elite".

Prêmios que pode conquistar

Satellite Awards: "Ainda Estou Aqui" foi indicado nas categorias melhor filme internacional e melhor atriz em filme de drama (Fernanda Torres). Anúncio dos vencedores no dia 26/1;