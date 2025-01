Ministra: sucesso de filme é alento para famílias de vítimas da ditadura

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse que o sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", indicado ao Oscar nesta quinta-feira (23), é um alento para as famílias de vítimas do regime militar no Brasil (1964 e 1985). A fala da ministra foi feita durante o UOL News, do Canal UOL.

Todas as famílias queriam, necessitam, reivindicam o luto, saber o que aconteceu com cada um dos seus entes queridos, ter uma reparação, seja ela por meio de uma certidão de óbito que traga no seu registro a verdade... Eu acho que o sucesso que o filme está fazendo é um alento [para essas famílias]. Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil

O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e narra a história da mãe do escritor, que enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início dos anos 1970.