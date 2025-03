Indústria do cinema exige libertação de Hamdan Ballal após prisão em Israel

O que aconteceu

Hamdan Ballal foi agredido e preso na Cisjordânia, que é um território palestino, mas dominado por Israel. O cineasta teria sido atacado por israelenses e, em seguida, preso por militares das Forças de Defesa de Israel que atuam na Cisjordânia.

Ballal chegou a ser socorrido para tratar ferimentos provocados pelas agressões dos civis. Entretanto, quando estava na ambulância, ele teria sido retirado por militares de Israel, que interromperam o tratamento, segundo explicou à imprensa local Yuval Abraham, um dos diretores de "Sem Chão".

Forças de Defesa de Israel dizem "investigar o caso". No entanto, o Exército controlado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não forneceu maiores detalhes sobre as agressões e o porquê da prisão do diretor palestino, nem mesmo para onde o cineasta foi levado. Ele é considerado desaparecido.

Grupo de cerca de 20 pessoas teria atacado Ballal e outros ativistas judeus, conforme a agência Associated Press. As vítimas teriam sido agredidas com pedras e bastões, e tiveram seus carros depredados.

Israel tenta manter o controle da Cisjordânia em meio à guerra contra o Hamas, iniciada em 2023, e que já provocou a morte de mais de 50 mil palestinos. Israel e o grupo extremista chegaram a selar um acordo de trégua no conflito no começo deste ano, mas a paz chegou ao fim e o estado judeu voltou a bombardear Gaza.