Filme que rendeu indicação de Sebastian Stan ao Oscar irritou Donald Trump

Donald Trump, 78, não gostou nada da forma como foi retratado em "O Aprendiz" - cinebiografia não-autorizada que rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator a seu protagonista, Sebastian Stan, 42.

O que aconteceu

O presidente recém-empossado dos EUA criticou abertamente o longa em outubro, quando ainda era candidato ao cargo. "É um trabalho barato, difamatório e politicamente repugnante, feito antes da eleição presidencial de 2024, para tentar prejudicar o maior movimento político da história do nosso país: 'Fazer a América grande de novo'!", declarou ele na ocasião, por meio de sua rede social Truth Social.

Trump estaria especialmente revoltado com a inclusão de uma cena que o personagem de Stan violeta sexualmente a própria esposa, Ivana Trump (Maria Bakalova). A sequência de estupro marital surgiu de um relato da verdadeira Ivana, 73, em sua biografia "Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump" ("Magnata Perdido: As Muitas Vidas de Donald J. Trump", em tradução livre), lançada em 1993.