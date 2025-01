Discurso de Elon Musk em evento de Trump é comparado a cena de 'The Office'

O discurso de Elon Musk durante um evento após a posse de Donald Trump, na segunda-feira (20), foi comparado a uma cena de "The Office".

O que aconteceu

Fãs da série apontaram semelhanças entre os gestos do bilionário e um discurso do personagem Dwight Schrute. No episódio "Dwight's Speech", ele declama um texto baseado em falas reais do ditador fascista italiano Benito Mussolini.

Musk, que deu pulos e saltos no ar, falou para apoiadores do presidente Trump. "Não foi uma vitória qualquer. Foi um momento decisivo para a civilização humana. Graças a vocês, o futuro da civilização está garantido."