O que o BBB e a Globo precisam fazer para colocar o programa no rumo?

O ritmo do BBB 25, que começou no último dia 13, foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (22). Chico Barney, colunista do UOL, defende que a produção da Globo precisa adaptar a edição deste ano do reality para a forma como as pessoas consomem conteúdo hoje em dia.

Chico usa o TikTok como exemplo do ritmo que as pessoas consomem entretenimento atualmente. Para ele, o público está acostumado com uma descarga de dopamina constante. Ele também citou a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem pautado as conversas nas redes sociais durante esta semana.