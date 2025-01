Gracyanne critica Diego Hypólito no BBB: 'Amigo, mas não consigo defender'

Gracyanne Barbosa criticou nesta quarta-feira (22) a postura de seu amigo, Diego Hypólito, no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto, Thamiris lembrou o choro de Ed na noite anterior e sugeriu que seus aliados mirassem em pessoas que "não precisam tanto do prêmio". "Ed e Raissa: a vida deles também é muito dura, eles não tem boas condições", disse. "Para eles, é muito importante passar mais tempo aqui dentro. Eles não ficam se queixando, a Raissa é super humilde (..) e eu vejo uma pureza no Ed".