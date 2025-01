BBB 25: Sister sugere união para mirar em Camarotes: 'Votar de forma justa'

Thamiris iniciou um movimento na manhã desta quarta-feira (22) movida pela divisão de Pipocas e Camarotes no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na cozinha, Thamiris disse para Guilherme que pretende ser mais "justa" nas votações do Paredão. "Isso pega. Principalmente se fosse uma pessoa mal educada, mas não tem", respondeu Guilherme.