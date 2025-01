BBB 25: Odiados? Público mira em homens após eliminação de casal

O BBB 25 (Globo) passou por sua primeira eliminação nesta terça-feira (21), redefinindo o jogo e as preferências do público. Saiba quem está na mira para as próximas eliminações, de acordo com a enquete de "mais odiado do BBB 25" do UOL:

O que diz a enquete

Das 11 duplas restantes no reality, há uma que se sobressai na enquete. Às 10h desta quarta-feira (22), os amigos Gabriel e Maike lideravam como preteridos do programa, com 20,27% dos votos.