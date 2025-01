Brothers se unem para trollar Joselma no BBB 25, e ela reage: 'Infelizes'

Ao se divertirem com a reação de Joselma, alguns brothers concordaram que distribuir emojis negativos para a dona de casa. Nesta quarta (22), Thamiris, Camilla, Gabriel, Maike, Raissa, Edilberto, Mateus, Vitória, Gracyanne, Giovanna, Renata e Eva, se uniram para enlouquecer a participante.

Assim que deu de cara com seu queridômetro, a dona de casa se revoltou ainda mais com a chuva de "planta", "cobra", "alvo", "biscoito" e "mala". "Que foi que me deram nesse c***io aí? Isso tudinho, até cobra!? Isso é um bando de infeliz! Cobra, planta, mala... Mala que eu vou viajar muito, eu creio! Biscoito! Oia...", reagiu a dona de casa.

Guilherme colocou ainda mais lenha na fogueira, ao afirmar que todos mudaram após Joselma perder o colar da imunidade. Era o colar, todo mundo queria ficar junto, achando que eu tinha algum poder. Meu poder tá lá fora, não é aqui dentro não!", garantiu a sister.

Vendo a revolta de Joselma, Aline ainda aconselhou que a participante não levasse para o coração. "Eu vou não meu amor, agora que eu vou jogar! (...) todo mundo chegava perto com interesse", respondeu.

Depois de alguns minutos, Guilherme revelou para a sogra que tudo não passava de uma brincadeira. "Chega, ca**i! Essas p***as que iam pagar! Eu ia contar agorinha! Oxi!", disparou Joselma ao descobrir que foi trollada.

Mesmo assim, a dona de casa seguiu revoltada, garantindo que se alguém lhe desse algo negativo, iria pagar. "Quem não tiver amor aqui que se lasque! Quem me deu a cobra, eu ia morder com meu veneno pra matar tudinho. Eu digo, o que vem debaixo não me atinge. Nem que eu bote meu c* no formigueiro e as formigas morrer tudinho envenenada com o meu veneno! Essas pragas que eu ia dar em tudinho".