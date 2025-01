Sem imunidade, Eva e Renata temem próximos dias no BBB: 'A gente vai rodar'

Eva e Renata estão reflexivas depois da primeira eliminação do BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Elas conversaram na manhã desta quarta-feira (22) sobre os próximos dias do programa. Na primeira semana, ambas estiveram imunes depois de vencer a primeira prova de resistência da edição.